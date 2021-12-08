З'явилася нова мутація Омікрону

Австралійські дослідники заявили, що виявили новий варіант штаму коронавірусу COVID-19 Омікрон. Він трохи відрізняється від відомого раніше. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Елена Качуровская, Корреспондент.

"Учені з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона відкрили прихований штам Омікрона, який неможливо відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим австралійські фахівці допомогли змінити класифікацію Омікрона на "дві родинні лінії" .

Зазначається, що прихований варіант уперше виявили серед геномів вірусу, отриманих останніми днями з Південної Африки, Австралії та Канади. Проте вчені вважають, що він уже міг поширитися на інші країни.

Дослідники поки що точно не знають, чи буде нова форма Омікрону поширюватися так само, як і стандартний варіант, оскільки вона має генетичні відмінності.