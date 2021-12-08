Розкрито плани ЦРУ щодо криптовалют

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) планує виділити додаткові ресурси та особливу увагу збору інформації про криптовалюти. Глава відомства Вільям Бернс назвав це питання важливим пріоритетом для спецслужби, повідомляє Обозреватель.

Про це він розповів на саміті, що був організований виданням The Wall Street Journal. Бернс згадав, що його попередник (вочевидь, йдеться про Девіда Коена, який виконував обов'язки директора ЦРУ у січні-березні) ініціював кілька проектів, мета яких – збір розвідданих про криптовалюти.

"Було запущено низку різних проектів, зосереджених на криптовалюті. Ми намагаємося оцінити наслідки другого та третього порядку, а також забезпечити наших колег в інших відомствах уряду США надійними розвідувальними даними про те, що ми бачимо" , – сказав очільник ЦРУ.

За його словами, через атаки програм-вимагачів криптовалюти можуть надавати "величезний вплив" на всі сфери життя в США. Тому це питання є для спецслужби важливим пріоритетом і йому приділять "ресурси та увагу".

"Один зі способів боротьби з атаками програм-вимагачів та їхнього стримування – це мати можливість проникнути у фінансові мережі, які використовуються багатьма з цих злочинців, та вдатися у питання про цифрові валюти" , – сказав Бернс.

Варто зазначити, що на каденцію Бернса випала кібератака на один із найбільших трубопроводів у США Colonial Pipeline – він забезпечує постачання палива на узбережжі Мексиканської затоки. Зловмисники викрали у компанії 100 Гб даних і вимагали за них 75 біткоїнів ($4,4 млн за тодішнім курсом) викупу. 63,7 біткоїна владі вдалося відстежити та повернути.

Пізніше аналогічну атаку зазнав і найбільший у світі виробник м'яса JBS. Компанія була змушена заплатити хакерам, які вивели з ладу більшість її підприємств, $11 млн у біткоїнах.