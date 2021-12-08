Tor потрапив під заборону у Росії

Днями організація Tor Project отримала лист від Роскомнагляду із загрозою заблокувати центральний ресурс, якщо зі сторінок головного сайту Tor не буде видалено жодну заборонену в Росії інформацію, повідомляє 3Dnews.

Організація Tor Project пішла на роздмухування конфлікту та опублікувала на сайті заклик до користувачів піднімати для підтримки роботи мережі приватні мости замість публічних, які можуть бути легко заблокованими. Результат виявився передбачуваним.

На сайті проекту з'явилося повідомлення про початок блокування у Росії головного сайту Tor. За оцінками організації та експертів, у Росії на щоденній основі розподіленою мережею з можливістю анонімного серфінгу користується близько 300 тис. користувачів. Тим самим у світовому рейтингу користувачів Tor російська аудиторія утримує 15%. Збої в роботі російського сегмента Tor почали спостерігатися на початку грудня, і до сьомого числа позначилася основна причина їх появи, про яку більше не потрібно гадати.

В основі технології роботи розподіленої анонімної мережі Tor лежить розробка для військових США. Спочатку вона розроблялася для захисту військових ліній зв'язку, але згодом набула статусу відкритої. Проте гроші на підтримку проекту Пентагон продовжує виділяти досі, хоча організація Tor Project намагається перейти на забезпечення за рахунок пожертвувань.

Повністю заблокувати роботу цієї мережі у Росії навряд чи вдасться, але аудиторія проекту може серйозно скоротитися. І якщо хтось думає, що проблему обходу блокувань можна вирішити не лише Tor'ом, ми вас засмутимо. Роскомнагляд також вивчає питання застосування централізованого управління VPN-сервісами.