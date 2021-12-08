До ефективності роботи української митниці є питання – Мінфін
Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Телеграм-канал "Політика Країни".
"Сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", - сказав Марченко.
У зв'язку із цим, він дав зрозуміти, що ефективність митниці залишає бажати кращого.
"Нічого не змінилося. Є останні дані. Давайте зіставимо обсяг імпорту, фактичний у доларах США, та надходження до бюджету. У нас співвідношення за жовтень 25%. У жовтні минулого року було 28%. Далі вересень 26,3%, вересень 2020 – 27,3. Далі серпень – 27,2%, серпень 2020 року – 28,3. Тобто питання до ефективності роботи митних органів досить актуальне", – заявив Марченко.