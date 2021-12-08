До ефективності роботи української митниці є питання – Мінфін

Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

"Сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", - сказав Марченко.

У зв'язку із цим, він дав зрозуміти, що ефективність митниці залишає бажати кращого.