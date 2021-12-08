В ЄС затвердили санкції проти найманців ПВК "Вагнер"

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера".﻿ Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

"Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, одну особу - до списку по Лівії, трьох - до свого списку по Україні та двох фізичних осіб та трьох юридичних осіб до свого списку по Сирії. Всі з Росії" , - написав Джозвяк.

Раніше він повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.