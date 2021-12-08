Кличко пояснив, чому поки що не повертається в бокс

Легендарний український боксер Володимир Кличко досі мріє про повернення на ринг. Українець натякнув, що його камбек може відбутися у найближчі п'ять років, повідомляє Сьогодні.

Колишній чемпіон світу зізнався, що тренується щодня та міг би вийти на ринг хоч сьогодні.

"Я тренуюся кожен день, для мене це як чистити зуби. Є ще багато можливостей для покращення, але, звичайно, я все ще можу це робити" , – сказав Володимир.

Тим не менш, поки що Кличко-молодший не планує повертатися на ринг. Як би це не здавалося дивно, він вважає, що поки що рано це робити.

"Для мене у спорті немає повернення, щоб зламати щелепу. Можливо, щоб побити рекорд. Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Я не хочу починати наново у віці 45 років та одинадцяти місяців. Має бути невеликий проміжок, оскільки мені всього 45", – вважає боксер .

Проте Кличко не виключає, що його повернення на ринг відбудеться у найближчі п'ять років. Це може бути навіть якийсь виставковий поєдинок.