Ціни на газ у Європі продовжують зростати

Ціни на газ у Європі злетіли на 9,4 відсотка під час торгів на лондонській біржі ICE у середу, 8 грудня, піднявшись до 1219 доларів, повідомляє Лента.Ру.

Вартість січневих ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF перевищила 1200 доларів уперше з 18 жовтня. На момент написання нотатки тисяча кубометрів газу торгувалася по 1186 доларів.

Ціни на газ зростають на новинах про те, що США добиватимуться блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну. Про перспективи воєнної агресії з боку Москви останнім часом пишуть західні ЗМІ.

Напередодні президенти Росії та США провели двогодинні переговори по відеозв'язку, головною темою яких стала можлива атака Росії на Україну. Згідно з повідомленням Білого дому, Джо Байден висловив Володимиру Путіну побоювання США та Європи через нарощування російських військових сил поблизу українських кордонів.

Якщо обійдеться без геополітичного фактора, Північний потік-2 запустять після того, як він пройде сертифікацію. Точні терміни завершення процедури невідомі. Експерти не виключають, що запуск відбудеться лише навесні.