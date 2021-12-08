Путіну сподобався формат переговорів із Байденом

Президенти Росії та США вперше провели переговори по захищеному відеозв'язку. Спілкування тривало дві години. Володимиру Путіну сподобався формат переговорів із Джо Байденом. Про це в середу, 8 грудня, розповів його речник Дмитро Пєсков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Власне, цей формат (по відеозв'язку) дозволяє досить відверто розмовляти. Принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", - сказав він.

Пєсков також повідомив, що глави держав обговорювали можливість наступного контакту після того, як відбудуться переговори їхніх представників.