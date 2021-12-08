Путіну сподобався формат переговорів із Байденом
Президенти Росії та США вперше провели переговори по захищеному відеозв'язку. Спілкування тривало дві години. Володимиру Путіну сподобався формат переговорів із Джо Байденом. Про це в середу, 8 грудня, розповів його речник Дмитро Пєсков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Власне, цей формат (по відеозв'язку) дозволяє досить відверто розмовляти. Принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", - сказав він.
Пєсков також повідомив, що глави держав обговорювали можливість наступного контакту після того, як відбудуться переговори їхніх представників.
"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти ось цих самих представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, на даний момент, відповісти, коли це буде, неможливо", - сказав він.