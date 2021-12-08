Екс-Холостяк Добринін зворушив ніжним фото з сином
Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова ростять маленького сина Лева - малюкові скоро виповниться 5 місяців, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
На своїй сторінці в Instagram шоумен показав помітно підрослого малюка і розвіяв сумніви шанувальників про те, на кого ж він більше схожий.
На ніжному фото Микита позує, тримаючи сина на руках і зворушливо притулившись до нього обличчям. Ведучий зізнався, що народження дитини докорінно змінило його життя.
Його дружина Даша Квіткова не втрималася і прокоментувала публікацію: "Божечки! Мої хлопці".