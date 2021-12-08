Куліба їде до Великобританії з візитом – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великобританії на запрошення державного секретаря із закордонних справ, Співдружності націй та розвитку Великобританії Ліз Трасс. Про це, посилаючись на прес-службу МЗС України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Голови української та британської дипломатії проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великобританії. Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і вводиться відповідно до всеосяжної угоди, підписаної в жовтні 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленим. Великобританії Борисом Джонсоном», – зазначається у повідомленні.

У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і у рамках міжнародних організацій.

Крім того, Кулеба та Трасс обговорять кроки щодо зміцнення українсько-британських відносин у політичній, торговій, економічній та оборонній сферах.

Окремо глава МЗС України порушить питання лібералізації візового режиму для українців.

У ході візиту Кулеба та Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стане консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам у ширшому Чорноморському регіоні.

Програма візиту також передбачає виступ міністра на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України, та спілкування зі ЗМІ.