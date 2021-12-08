Валютний ринок середи: хід торгів

У середу на міжбанківському валютному ринку відновилося зміцнення гривні до іноземних валют.

Ключовим моментом стало зростання пропозиції від банків, які продають валюту для оплати куплених учора у Міністерства фінансів ОВДП. Пожвавилися також експортери: у них давно закінчилася гривня, і бачачи, що котирування поповзли вниз, вони приєдналися до продавців доларів. Після того, як цінники на купівлю безготівкового долара опустилися нижче 27,20 гривень, на ринку з'явився Національний банк, який був відсутній три дні. Регулятор почав викуповувати дешевші пропозиції продажу. Втім, робив він це недовго: купивши традиційні 5 млн доларів, Нацбанк пішов.

Пішли вниз ціни та на готівковому валютному ринку. Якщо вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 27,30-27,32 гривні, то вже до обіду він подешевшав до 27,25-27,27 гривні. І відчувається, що надвечір ми побачимо ще нижчу ціну.

Євро на FOREX у першій половині дня торгується у вузькому діапазоні 1,1266 – 1,1299 долара. Вранці євро спробував зрости, тому що у світі трохи спала напруженість після вчорашньої відеорозмови Байден-Путін. Євро подорожчав не лише проти долара, а й проти англійського фунта. Готівковий євро сьогодні повністю орієнтується на долар; як і «американець», він втратив 5 копійок за півдня, опустившись із 30,80 до 30,75 гривень.

Російський рубль вранці середи зміцнився до позначки 73,60 до долара, оскільки фондові індекси зросли після довгоочікуваного відеодзвінка між лідерами США та Росії. Готівковий рубль у столиці, як і вчора, продають в основному по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів, але почали з'являтися пропозиції по 3,65 гривні.

Польський злотий у Києві сьогодні можна взяти по 6,68 гривень – це на 2 копійки дешевше за вчорашню ціну.