BMW продав 1 млн електромобілів. Які плани на 2025 рік?

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) реалізував мільйонний електромобіль, заявили у прес-службі компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Продаж мільйонного електромобіля знаменує собою віху у нашій трансформації. Тепер на горизонті нова мета: ми маємо намір подолати позначку у два мільйони лише за два роки (…) Ми плануємо подвоїти продаж електромобілів у 2022 році порівняно з поточним роком, а до 2025 року компанія поставить близько двох мільйонів повністю електричних моделей,» – сказав цитований прес-службою член правління BMW AG Пітер Нот.

Він очікує, що кожна друга машина компанії, що продається, буде повністю електрифікована до 2030 року.

У повідомленні також зазначено, що весь модельний ряд MINI і Rolls-Royce складатиметься виключно з електромобілів до початку 2030-х, а нові моделі мотоциклів BMW Motorrad будуть лише електричні.

Світові продажі автомобілів BMW, MINI та Rolls-Royce у третьому кварталі поточного року скоротилися на 12,2% у річному вираженні та склали 593,177 тис. При цьому частка електромобілів у загальному обсязі поставок піднялася до 13,2% з 8,1% роком раніше.

Реалізація мотоциклів знизилася на 7,4% - до 48,999 тис.

Тим часом з початку 2021 року постачання машин зросло на 18% і перевищило 1,932 млн, мотоциклів — на 20,8%, до 156,609 тис.

Рентабельність щодо EBIT автомобільного бізнесу у січні-вересні становила 11,3%, у третьому кварталі — 7,8%.

BMW підтвердив прогноз, згідно з яким прибуток за підсумками 2021 року буде вищим, ніж у 2020 році. Рентабельність щодо EBIT автомобільного бізнесу планується в діапазоні 9,5-10,5%.