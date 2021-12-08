Fitch переглянуло прогнози з нафти та основних валютних пар

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогнози цін на нафту на найближчий час, випливає із даних грудневої доповіді Global Economic Outlook (GEO), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аналітики очікують, що нафта марки Brent за підсумками 2021 року в середньому коштуватиме $71 за барель проти $63, що очікувалися у вересні, за барель. Оцінку наступного року було піднято до $70 за барель з $55, на 2023 рік - до $60 з $53.

Середній рівень цін за минулий рік становив $43,3 за барель, за 2016-2020 роки. - $55,8.

За оцінками аналітиків агентства, курс японської нацвалюти на кінець поточного року перебуватиме в районі 114 єн/$1, наступного року становитиме 116 єн/$1, у 2023 році - 110 єн/$1 (у вересні ці прогнози становили відповідно 110 єн, та 105 єн). У 2020 році він дорівнював 103,6 єни.

Курс китайської валюти на кінець поточного року очікується на рівні 6,4 юаня/$1, у два наступні роки - 6,7 юаня/$1. Минулого року він становив 6,54 юаня.

Оцінки для фунта стерлінгів на всі три роки аналітики агентства переглянули до $1,35 з передбачуваних $1,38. Минулого року британська нацвалюта коштувала у середньому $1,34.

Єдина європейська валюта в 2021 році коштуватиме 0,87 євро/$1, а в наступні два роки – 0,9 євро/$1, очікують експерти Fitch. Колишній прогноз становив 0,85 євро/$1 на весь період, що розглядається. У 2020 році середній курс дорівнював 0,81 євро/$1.