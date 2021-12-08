"Динамо" підписало контракт із новачком академії "Монако"

"Динамо" підписало контракт із новачком академії "Монако"
Фото: Instagram Noa Nehar

Алжирський вихованець академії "Монако" Ноа Нехар підписав контракт з київським "Динамо", повідомляє УНІАН.

Про це футболіст розповiв у своєму Instagram.

"Велика гордість оголосити про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякую моїй родині, моєму агентству VV Consulting і родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина", - написав Нехар, зазначивши локацією Лісабон, де зараз знаходиться "Динамо".
Фото Instagram Noa Nehar
Фото Instagram Noa Nehar

Гравець повідомив, що виступатиме за юнацьку команду киян.

Додамо, що "Динамо" поки не оголошувало про підписання контракту з гравцем, який є вихованцем академії французького "Монако".

Відзначимо, що Нехар є клієнтом агентства VV Consulting, що належить колишньому віце-президенту "Монако" Вадиму Васильєву. "Динамо" вже співпрацювало з компанією, підписавши Самбу Діалло минулого літа. Батько Ноа, Бахір Нехар, працює адміністратором збірної Франції з 2015 року, яка стала чемпіоном світу в 2018 році.

Нагадаємо, 7 грудня "Динамо" оголосило про підписання нового довгострокового контракту з найкращим бомбардиром "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА сенегальцем Самбою Діалло.

Новини

analytics