"Динамо" підписало контракт із новачком академії "Монако"

Алжирський вихованець академії "Монако" Ноа Нехар підписав контракт з київським "Динамо", повідомляє УНІАН.

Про це футболіст розповiв у своєму Instagram.

"Велика гордість оголосити про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякую моїй родині, моєму агентству VV Consulting і родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина" , - написав Нехар, зазначивши локацією Лісабон, де зараз знаходиться "Динамо".

Фото Instagram Noa Nehar

Гравець повідомив, що виступатиме за юнацьку команду киян.

Додамо, що "Динамо" поки не оголошувало про підписання контракту з гравцем, який є вихованцем академії французького "Монако".

Відзначимо, що Нехар є клієнтом агентства VV Consulting, що належить колишньому віце-президенту "Монако" Вадиму Васильєву. "Динамо" вже співпрацювало з компанією, підписавши Самбу Діалло минулого літа. Батько Ноа, Бахір Нехар, працює адміністратором збірної Франції з 2015 року, яка стала чемпіоном світу в 2018 році.

Нагадаємо, 7 грудня "Динамо" оголосило про підписання нового довгострокового контракту з найкращим бомбардиром "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА сенегальцем Самбою Діалло.