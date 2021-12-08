ВАКС переніс слухання у справі Чауса
Вищий антикорупційний суд переніс слухання у справі Миколи Чауса через те, що скандальний екс-суддя погано чує.
Наявність проблем зі слухом у Чауса в коментарі "Стране" підтвердило джерело в його оточенні.
"На одне вухо Чаус дійсно практично не чує. Через це засідання перенесли. Він ще на минулому засіданні говорив, що нічого не чує, але головуючий це проігнорував", - повідомило джерело.
За інформацією ЗМІ, Чауса зобов'язали надати суду довідку, яка б підтверджувала проблеми зі слухом. Щоб офіційно її отримати, засідання й перенесли.
Як повідомляв Центр протидії корупції, питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити.
Прокурор також наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.