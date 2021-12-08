ВАКС переніс слухання у справі Чауса

Вищий антикорупційний суд переніс слухання у справі Миколи Чауса через те, що скандальний екс-суддя погано чує.

Наявність проблем зі слухом у Чауса в коментарі "Стране" підтвердило джерело в його оточенні.

"На одне вухо Чаус дійсно практично не чує. Через це засідання перенесли. Він ще на минулому засіданні говорив, що нічого не чує, але головуючий це проігнорував" , - повідомило джерело.

За інформацією ЗМІ, Чауса зобов'язали надати суду довідку, яка б підтверджувала проблеми зі слухом. Щоб офіційно її отримати, засідання й перенесли.

Як повідомляв﻿ Центр протидії корупції, питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити.

Прокурор також наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.