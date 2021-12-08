Франція та Німеччина підтримали включення США до "нормандського формату"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що, за даними відомства, ФРН та Франція не будуть проти, якщо до переговорів у "Нормандському форматі" підключаться Сполучені Штати Америки, повідомляє МК.ru.

До "нормандської четвірки" входять Україна, Росія, Німеччина та Франція. Зустрічі на рівні президентів та міністрів закордонних справ чотирьох держав проводяться з метою врегулювання конфлікту на сході України.

Напередодні нещодавніх переговорів президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер навряд чи запропонує американському колезі приєднатися до "нормандської четвірки".

Пєсков наголосив, що цей формат Росія розцінює як самодостатній.