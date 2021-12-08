"Слуги" розповіли, як довго триватиме бойкот каналів Ахметова

За інформацією джерела, депутати "Слуги народу" бойкотуватимуть канали Ріната Ахметова, допоки він не помириться з президентом. Проте самі депутати рішенням не задоволені.

Про це розповіло джерело "Страны"﻿.

"Так, поки не почнуться переговори з Ахметовим. Це рішення керівництва, депутати запитували у керівників фракції, а там відповідь як у call-center, мовляв, "йдіть на гору і там розбирайтеся". А якщо вони (Ахметов та Зеленський – Ред.) помиряться і нас знову відправлять на ефіри, ми там будемо виглядати, як ручні, але всім начхати. Ця війна взагалі нам не плюс, медійний рейтинг на нулі. Плюс сварки всередині фракції" , - сказало джерело.

Він зазначив, що зараз є депутати, які навіть заборонили своїм помічникам спілкуватись між собою.

"Повний хаос і абсурд. І ми не маємо права опонувати в ефірах на всі звинувачення, оскільки ми ображені. Історія з каналом Рада (який хочуть переформатувати в канал новин під потреби Зеленського - Ред) не злетить навіть якщо ми там оселимося і розповідатимемо про гречку по 10 гривень" , - повідомило джерело.﻿

Також, за його словами, цього року великого новорічного корпоративу у «Слуг народу» не буде.