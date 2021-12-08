Інсульт до 40: хто у групі ризику

Інсульт, який тривалий час вважався хворобою людей похилого віку, молодшає з кожним роком: на сьогоднішній день кожен третій випадок захворювання припадає на людей працездатного віку, причому частка пацієнтів 30-40 років постійно збільшується.

Чому відбувається інсульт у молодих людей?

На сьогоднішній день на кожні 100 тисяч людей віком від 20 до 44 років припадає 20,2 випадків інсульту. І якщо у старшому віці основною причиною, що призводить до хвороби, вважається спосіб життя, то у молодих людей «відповідальні» найчастіше супутні захворювання.

Високий холестерин

Це одна з найчастіших причин розвитку інсульту. Зазвичай дисбаланс «поганого» і «хорошого» холестерину починається після 50 років: у цей час змінюється гормональний фон у жінок та чоловіків, а також зазвичай сильно змінюється спосіб життя і накопичується зайва вага. Але й у дуже молодих людей може знижуватися рівень ліпопротеїдів високої щільності та збільшуватись частка ліпопротеїдів низької щільності. Такий стан призводить до розвитку атеросклерозу (звуження) судин, а це захворювання своєю чергою – до інсульту.

Судинна мальформація

При цьому захворюванні (воно може бути вродженим, а може і набутим) у головному мозку утворюється цілий клубок аномальних кровоносних судин, які з'єднують артерії та вени, які живлять цей орган. Клубок ускладнює харчування головного мозку, а якщо розривається (це часто відбувається), відбувається крововилив у головний або спинний мозок - інсульт.

Захворювання нирок

Полікістоз нирок – хвороба, при якій у нирках утворюється безліч кіст, що містять рідину. Дослідження, проведене китайськими фахівцями у 2010 році, підтвердило, що наявність цього захворювання підвищує ризик інсульту на 25%.

Як зрозуміти, що ви у зоні ризику?

На жаль, у більшості наведених захворювань немає якихось специфічних ранніх симптомів. Але варто обов'язково звернутися до лікаря, якщо ви регулярно відчуваєте щось із наведеного нижче:

Часті та сильні головні болі;

Запаморочення;

Непритомність;

У вас бувають проблеми з координацією рухів;

Зміна зору;

Болі в ділянці попереку;

Напади слабкості.

Що можна зробити, щоб зменшити ризик?

Навіть невеликі зміни в дієті та способі життя здатні суттєво зменшити ризик інсульту. Ось кілька рекомендацій, які варто виконувати всім, незалежно від віку та стану здоров'я.

Їжте менше солі

Коли ми їмо дуже багато солі, обсяг крові в організмі збільшується, що створює додаткове навантаження на серце. Якщо це відбувається регулярно, наш найголовніший орган може перевтомитися та почати хворіти.

Висипайтеся

Щоденні 7-8 годин сну життєво необхідні нам - інакше організм може відповісти гіпертонією. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Epidemiology, підтвердило, що до 30% молодих людей віком від 24 до 32 років вже стикалися з проблемою підвищеного тиску. Якщо не вживати жодних заходів, це може призвести до розвитку серцевої недостатності.

Займайтеся фізкультурою

Ваше завдання – регулярно збільшувати частоту серцевих скорочень. Швидка ходьба, біг, плавання, інші аеробні навантаження змушують напружуватися наші серцеві м'язи (наприклад, під час бігу серце працює вдвічі активніше, ніж м'язи ніг), тренуючи її і роблячи міцнішою. Тож не менше 150 хвилин фізичного навантаження на тиждень – необхідний мінімум.

Розслаблюйтесь

Постійний стрес та переживання – неодмінні супутники хвороб серця. Кортизол, гормон, який вивільняється під час переживань та тривог, підвищує кров'яний тиск та серцевий ритм, а це смертельно небезпечне поєднання. Крім того, кортизол може зашкодити артеріальній оболонці, через що крові буде важче доставляти поживні речовини до органів нашого тіла. Тому життєво важливо навчитися розслаблятися та знімати стрес.

Стежте за здоров'ям зубів

Бактерії, які розмножуються у нас у роті, небезпечні не тільки для здоров'я зубів та ясен: небезпечний наліт здатний пошкодити стінки наших судин, зробити їх тендітнішими. Тому обов'язково чистіть зуби двічі на день, користуйтеся зубною ниткою і двічі на рік показуйте вашому стоматологу.

Їжте яйця

Автори дослідження, опублікованого у виданні Heart, стверджують: найпростіше, що ми можемо зробити для профілактики інсульту, – це з'їдати одне яйце на день.

Дослідники протягом 9 років аналізували стан здоров'я півмільйона людей і помітили, що ті, хто щодня з'їдали хоча б одне куряче яйце, у результаті на 11% знижували ризик хвороб серця і на 26% ризик інсульту. Автори дослідження вважають, що такий ефект пов'язаний зі здатністю яєць підвищувати рівень здорового холестерину ЛПВЩ, що захищає серце, а також допомагає виводити з організму шкідливий холестерин. Крім того, яйця багаті на білок, який допомагає знизити рівень цукру в крові і підтримувати здорову вагу, що теж знижує небезпеку інсульту.

…І жирну рибу

Якщо ви з'їдаєте три та більше порцій жирної риби на тиждень, ризик інсульту знижується на 6-12%. Такими є результати шведського дослідження, опублікованого в журналі Stroke ("Інсульт"). Автори дослідження, в якому взяли участь 400 тисяч добровольців, вважають, що вся справа у жирних кислотах омега-3, яких багато у рибі. Ці кислоти зменшують запалення в артеріях, сприяючи поліпшенню кровотоку і знижуючи ймовірність утворення тромбу.