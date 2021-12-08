Ситуація на кордоні: Білорусь пригрозила Україні локальною війною
У Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. І погрозили можливим локальним конфліктом. Про це, із посиланням на ЗМІ Білорусі, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.
За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито
"почала займати недружню позицію" щодо Білорусі.
"Ми здебільшого приділяли увагу захисту західних рубежів – з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у світі, злагоді та добросусідстві", – сказав Вольфович.
Він заявив, що Україна проводить військові навчання
"практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом
"боротьби з нелегальною міграцією" .
"Учення проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування . Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", – додав Вольфович.