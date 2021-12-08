Ситуація на кордоні: Білорусь пригрозила Україні локальною війною

У Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. І погрозили можливим локальним конфліктом. Про це, із посиланням на ЗМІ Білорусі, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" щодо Білорусі.

"Ми здебільшого приділяли увагу захисту західних рубежів – з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у світі, злагоді та добросусідстві", – сказав Вольфович.

Він заявив, що Україна проводить військові навчання "практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом "боротьби з нелегальною міграцією" .