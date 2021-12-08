Ердоган запропонував допомогти "налагодити діалог" між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі, повідомляє УНІАН.

Про це президент Туреччини сказав у бесіді з журналістами.

Ердоган зазначив, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та прилеглих до неї країнах.