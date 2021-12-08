Ердоган запропонував допомогти "налагодити діалог" між Україною та РФ

Ердоган запропонував допомогти "налагодити діалог" між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі, повідомляє УНІАН.

Про це президент Туреччини сказав у бесіді з журналістами.

Ердоган зазначив, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та прилеглих до неї країнах.

"Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України і на захист стабільності в регіоні. Ми готові внести посильний внесок у формування каналів діалогу з метою зниження напруженості, що має місце в останні тижні між Києвом і Москвою. Туреччина, безумовно, готова без зволікання зробити кроки в ім'я підтримки миру в нашому регіоні", - сказав турецький лідер.

Новини

analytics