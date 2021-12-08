Ердоган запропонував допомогти "налагодити діалог" між Україною та РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі, повідомляє УНІАН.
Про це президент Туреччини сказав у бесіді з журналістами.
Ердоган зазначив, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та прилеглих до неї країнах.
"Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України і на захист стабільності в регіоні. Ми готові внести посильний внесок у формування каналів діалогу з метою зниження напруженості, що має місце в останні тижні між Києвом і Москвою. Туреччина, безумовно, готова без зволікання зробити кроки в ім'я підтримки миру в нашому регіоні", - сказав турецький лідер.