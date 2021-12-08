Кур'єри Нової Пошти почали приймати безконтактну оплату

Кур'єри компанії "Нова Пошта" почали приймати безконтактну оплату у смартфоні через ОщадPAY державного Ощадбанку (Київ) та платіжної системи Visa, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Клієнт може розрахуватися за надсилання та послуги доставки безконтактною карткою або пристроєм ApplePay або GooglePay. Досить піднести платіжний засіб до смартфону кур'єра. Після оплати електронний чек буде відправлено клієнту до додатка Нової пошти, на Viber або SMS-повідомленням", - розповіли в прес-службі банку.

Вказується, що кур'єру достатньо смартфона на базі Android із мобільним додатком, який завантажується з Google Play.

Згідно з повідомленням, ОщадPAY користуються працівниками адресної доставки з 10 регіонів України, зокрема Києва, Одеси, Львова, Черкас та Полтави.

Заснована у 2001 році, ДК "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії складається з близько 7 тис. відділень по всій країні.

"Нова Пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, у тому числі "Нова Пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) та "Нова Пошта Глобал".

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк займає в рейтингу 2-е місце (247,44 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.