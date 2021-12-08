Зеленський привітав нового канцлера Німеччини
Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Олафа Шольца та новий уряд на чолі з ним із початком роботи. Про це він написав у себе у Twitter.
"Вітаю Олафа Шольца та новий німецький уряд із початком роботи!" – написав президент України.
Він зазначив, що готовий до спільної роботи
"над відновленням територіальної цілісності України", а також до розвитку енергетичної співпраці між країнами.
Крім того, Зеленський згадав і питання прагнення України до вступу до Євросоюзу та НАТО.
"Розраховую на конструктивний діалог і чекаю на нашу зустріч", - додав він.