Зеленський привітав нового канцлера Німеччини

Президент України Володимир Зеленський привітав канцлера Німеччини Олафа Шольца та новий уряд на чолі з ним із початком роботи.﻿ Про це він написав у себе у Twitter.

"Вітаю Олафа Шольца та новий німецький уряд із початком роботи!" – написав президент України.

Він зазначив, що готовий до спільної роботи "над відновленням територіальної цілісності України" , а також до розвитку енергетичної співпраці між країнами.

Крім того, Зеленський згадав і питання прагнення України до вступу до Євросоюзу та НАТО.