NASA обрало кандидатів для польоту на Місяць
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) активно готується до майбутнього польоту на Місяць. Вже було відібрано 10 кандидатів: шість чоловіків та чотирьох жінок, повідомляє РБК-Україна.
Незабаром кандидати розпочнуть підготовку до космічних польотів, яка триватиме протягом двох років.
Варто відзначити, що обранці "Групи 23" - є лише кандидатами, у зв’язку з чим, ймовірно, що хтось з них може й не пройти тренування. Загалом управління отримало майже 12 тисяч заявок від охочих стати астронавтами.
Майбутній екіпаж зобов’язаний вміти працювати не лише у відкритому космосі, але і на навколоземних космічних станціях. Звісно, їх також навчать пілотуванню нових космічних кораблів: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.
Хто потрапив до "Групи 23"
- 32-річна Ніколь Айерс - майор ВПС США, досвідчений пілот, яка здійснила більше ніж 200 бойових вильотів;
- 37-річний Маркос Берріос - майор ВПС США, який здійснив більше ніж 100 бойових вильотів;
- 35-річна Крістіна Бірч - бакалавр математики, біохімії й молекулярної біофізики. Водночас жінка є й пілотом-випробувачем з досвідом роботи в аерокосмічній галузі;
- 36-річний Деніз Бьорнхем - лейтенант ВМС США;
- 42-річний Люк Делані - майор Корпусу морської піхоти США у відставці;
- 35-річний Андре Дуглас - бакалавр та магістр машинобудування;
- 39-річний Джек Хетувей - командир ВМС США;
- 45-річна Аніл Менон - підполковник ВПС США;
- 38-річний Крістофер Вільямс - бакалавр фізики, доктор астрофізики;
- 38-річна Джессіка Віттнер - лейтенант-командир ВМС США.