NASA обрало кандидатів для польоту на Місяць

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) активно готується до майбутнього польоту на Місяць. Вже було відібрано 10 кандидатів: шість чоловіків та чотирьох жінок, повідомляє РБК-Україна.

Незабаром кандидати розпочнуть підготовку до космічних польотів, яка триватиме протягом двох років.

Варто відзначити, що обранці "Групи 23" - є лише кандидатами, у зв’язку з чим, ймовірно, що хтось з них може й не пройти тренування. Загалом управління отримало майже 12 тисяч заявок від охочих стати астронавтами.

Майбутній екіпаж зобов’язаний вміти працювати не лише у відкритому космосі, але і на навколоземних космічних станціях. Звісно, їх також навчать пілотуванню нових космічних кораблів: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner.

Хто потрапив до "Групи 23"