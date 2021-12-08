У Києві презентували новий університет для підготовки IT-фахівців

У Києві презентували майбутній технологічний університет SET University, який буде інвестувати в стартапи студентів. Університет запустять у 2022 році, повідомляє прес-служба Мінцифри﻿.

SET University — спільно запускають Сергій Токарєв та Київська школа економіки. Університет діятиме на базі КШЕ за підтримки ІТ-інвесторів та бізнесменів.

Вступити до SET University зможе кожен абітурієнт.

«Одна з цілей Мінцифри — до 2024 року збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Тому ми створюємо додаткові стимули від держави для розвитку сфери. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців. Тому ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними» , — зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров під час відкриття.

Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу. Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Зараз університет розглядає такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things. Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів і топменеджери українських і міжнародних ІТ-компаній.