Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена та Путіна
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно оцінює переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Про це він заявив у ході брифінгу, передає "Политика Страны".
Детальніше Зеленський готовий говорити після розмови з Байденом.
"Загалом я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом США", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 7 грудня відбулися двогодинні переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена.