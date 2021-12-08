Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена та Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно оцінює переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Про це він заявив у ході брифінгу, передає "Политика Страны".

Детальніше Зеленський готовий говорити після розмови з Байденом.

"Загалом я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом США" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися двогодинні переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена.