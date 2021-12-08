У США пригрозили РФ ядерним ударом у разі воєнних дій

Сенатор Республіканської партії, член комітету Сенату збройних сил Роджер Уікер сказав, що США не можуть виключати жодних варіантів відповіді на агресію Росії в Україні, включаючи відправку наземних військ або навіть ядерний удар. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, пише Мария Дмитренко, Сьогодні.

"Військові дії можуть означати, що ми стоятимемо разом з нашими кораблями в Чорному морі, і ми обрушимо руйнування на російський військовий потенціал. Це могло означати це. Це могло означати, що ми беремо участь, і я не виключаю цього, я не виключаю присутності американських військ на землі. Ми не відкидаємо застосування ядерної зброї першим", – сказав сенатор.

Представник Офісу сенатора підтвердив у телефонній розмові, що сенатор вважає, що президент Джо Байден не повинен унеможливлювати військові дії для захисту України, хоча вони попередили, що висловлювання про ядерну зброю відносяться до політики США в цілому, а не конкретно до українського конфлікту.