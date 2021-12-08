Путін звернувся до Меркель на "ти"
Російський президент Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму з приводу завершення її діяльності на посту канцлера Німеччини. У тексті глава Кремля звернувся до Меркель на "ти", повідомляє УНІАН.
Звернення до Меркель опубліковано на сайті Кремля.
Путін наголосив, що за роки співпраці він і Меркель "намагалися знайти виходи навіть з найскладніших ситуацій".
Він натякнув на продовження спілкування з екс-канцлеркою Німеччини. До колеги Путін звернувся на "ти".
"За роки перебування на чолі німецького уряду ти по праву здобула високий авторитет у Європі та у всьому світі. Переконаний, що твій великий досвід державного діяча і політика буде незмінно затребуваний. І, звісно, ми продовжимо наше дружнє спілкування", – йдеться у тексті телеграми.