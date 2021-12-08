Путін звернувся до Меркель на "ти"

Російський президент Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму з приводу завершення її діяльності на посту канцлера Німеччини. У тексті глава Кремля звернувся до Меркель на "ти", повідомляє УНІАН.

Звернення до Меркель опубліковано на сайті Кремля.

Путін наголосив, що за роки співпраці він і Меркель "намагалися знайти виходи навіть з найскладніших ситуацій".

Він натякнув на продовження спілкування з екс-канцлеркою Німеччини. До колеги Путін звернувся на "ти".