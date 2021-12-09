Описано найбільшу літаючу істоту в історії

Вчені з'ясували, як гігантський птерозавр Quetzalcoatlus піднімався в повітря, і на кого із сучасних птахів був схожим способом життя, повідомляє Корреспондент.

Видання Journal of Vertebrate Paleontology присвятило спеціальний випуск кетцалькоатлю - найбільшому представнику загону птерозаврів, що мешкав на території Північної Америки 70 мільйонів років тому. Про це пише Eurek Alert.

У п'яти статтях вчені спробували знайти відповідь на питання, як найбільша в історії Землі істота, що літає, з розмахом крил 12-15 метрів могла підніматися в повітря.

Ще одну статтю присвятили опису двох нових, менших за розміром видів кетцалькоатля.

Як відомо, скам'янілості гігантського птерозавру Quetzalcoatlus виявив у 1971 році в американському штаті Техас Дуглас Лоусон. Він назвав давню тварину на честь ацтекського бога Пернатого Змія Кетцалькоатля.

Художнє зображення птерозавру Quetzalcoatlus northropi urekalert.org/James Kuether

Раніше передбачалося, що перед зльотом птерозавр розгойдувався на кінчиках крил, як це робить кажан-вампір, або набирав швидкість, розбігаючись і розмахуючи крилами, як альбатрос, або взагалі не вмів літати.

Нове дослідження показало, що кетцалькоатль, мабуть, спочатку підстрибував на висоту близько двох з половиною метрів, а потім починав махати крилами.

"У птерозаврів величезні кістки грудини, до яких прикріплюються літальні м'язи, тому немає жодних сумнівів у тому, що вони були приголомшливими летунами", - заявив заслужений професор Каліфорнійського університету в Берклі, керівник дослідження, присвяченого біомеханіці польоту кетцалькоатля Кевін Падіан .

Крім того, вчені дійшли висновку, що за способом життя кетцалькоатлі були схожі на сучасних чапель – вони полювали поодинці в мілководних річках, струмках та озерах, збираючись у зграї в період спарювання.

Наголошується, що всі відомі скам'янілості Quetzalcoatlus зберігаються в музеї Техаського університету, і тут проводилося більшість досліджень.