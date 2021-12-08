Нацрада перевірить "Перший незалежний"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила додаткову виїзну перевірку ТОВ «Тайм медіа», на яку зареєстрований Перший незалежний) через нові зміни у складі власності. Таке рішення регулятор прийняв 8 грудня на своєму засіданні, повідомляє Детектор Медиа.

Нацрада проводила перевірку після того, як отримала лист від СБУ.

У Нацраді зазначили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарником власником телеканалу. Однак, Шуфрич також є головою парламентського комітету з питань свободи слова. На думку члена Нацради Максима Онопрієнка, це є конфліктом інтересів, адже він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення телемовника.

У зв’язку з цим компанія подала нові відомості про зміну власності. Однак ця інформація була невідома регулятору на момент здійснення перевірки. Тому була призначена додаткова перевірка.



Крім того, 98 співробітників телеканалу, кожен з яких мали 1% відсоток власності, передали його в управління співробітниці Діані Панченко. Відтак вона має фактично 99% у статутному капіталі. Проте Нацраді не надали детальних звітів про те, кому належить ще 1%. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.