Заміна масла в двигуні та його обслуговування

Термін служби більшості агрегатів та вузлів в автомобілі залежить від якості обслуговування. Елементарна заміна масла у двигуні, КПП, роздавальній коробці або задньому редукторі є тим самим фактором зниження ймовірності поломки. З цієї причини необхідно стежити за регламентними роботами, заощаджуючи тим самим власні гроші, час та нерви.

Правильна та своєчасна заміна масла у двигуні створить комфортні умови для експлуатації транспорту. Виробники рекомендують використовувати автомастила 5w30, які є кращим рішенням для більшості двигунів. Ця в'язкість ідеально підходить як для зимового, так і для літнього періоду експлуатації автомобіля.

Як проводити заміну олії?

Цю процедуру рекомендується довірити досвідченим фахівцям. Вони знають, на що звернути увагу та як правильно злити відпрацьований витратний матеріал. Крім того, є кілька факторів, які ускладнюють експлуатацію авто:

різкі температурні перепади;

сильні морози;

вологий чи сухий клімат;

часте перевантаження двигуна;

висока запиленість повітря.

Крім того, постійна експлуатація авто в міських умовах зменшує регламент заміни масла. Стандартно показник заміни щорічно або кожні 10 000 км пробігу. Складні умови зменшують регламент удвічі.

При агресивній їзді необхідно заливати якісну синтетичну олію. Обов'язково замінюється масляний фільтр , що є також витратним матеріалом. Якісна рідина збільшує ресурс двигуна та гарантує збереження його функціоналу на довгі роки вперед.

Поради від майстрів

Жоден навіть найдорожчий і якісний фільтр не забезпечить належної фільтрації олії. З цієї причини рідину необхідно міняти частіше, незважаючи на регламент. Двигуну в жодному разі нічого поганого не буде. Купівля олії – основна проблема водіїв. Є величезна кількість підробок, тому потрібно пам'ятати про голограму та основні відмінності оригінального масла від підробленого матеріалу.

Додавати присадки в олію не рекомендується, навіть якщо їхні виробники обіцяють чудодійний ефект. На повітряних та паливних фільтрах також не потрібно економити. Вони замінюються разом з маслом та масляним фільтром.

Необхідно постійно стежити за рівнем робочої рідини у двигуні. Перелив масла не рекомендується, як і недолік рівня. Це в будь-якому випадку негативно позначиться на роботі деталей, що труться.