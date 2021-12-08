У Раді хочуть дозволити 16-річним українцям балотуватися у мери

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6402, який передбачає можливість 16-річних українців балотуватись на місцевих виборах. Ініціаторами документа стали 12 нардепів від "Голосу", "Слуги народу" та "Довіри", повідомляє Страна UA.

Законопроект передбачає, що особа, яка досягла 16 років, має право бути кандидатом на місцевих виборах, претендуючи на посаду депутата (обласної, міської, сільської, селищної ради), а також мера міста чи сільського та селищного голови.

Також пропонується дозволити 16-річним бути членами партій, підписуватись під електронними петиціями до місцевої влади, засновувати громадські організації.

У разі балотування на місцевих виборах громадянина від 16 років, він набуває повної цивільної дієздатності.

У пояснювальній записці депутати наводять приклад Австрії, яка дозволяє 16-річним голосувати на виборах, а також Німеччині, де 16-річних допускають до голосування в окремих землях.

Депутати вказують на резолюцію Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи від жовтня 2015 року, згідно з якою зниження вікового цензу до 16 років у довгостроковій перспективі позитивно впливатиме на явку на виборах.

Зазначимо, що серед ініціаторів законопроекту депутати від фракції "Голос" Роман Лозінський, Галина Васильченко, Володимир Цабаль, депутати від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, Олександр Аліксійчук, Георгій Мазурашу, Дмитро Любота, депутат від групи "Довіра" Лариса Білозір.