Гороскоп на 9 грудня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 9 грудня 2021 року. Прогнози астрологів представникам кожного знака Зодіаку, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

У першій половині дня на вас чекає успіх, ось тільки не беріться за справи, в яких слабо знаєтеся. Не переоцінюйте свої сили та можливості, вони не безмірні. У другій половині дня зайва самовпевненість може призвести до проблем, травм чи хвороби. Цей день сприятливий для контактів та творчих зустрічей. Якщо є бажання, проведіть вечір цього дня десь поза домом, скажімо, у друзів.

Телець

День очищення та відмови від усього непотрібного. Гарний настрій захопить вас повністю. Приділіть велику увагу близьким людям, дітям. Любов і повага оточуючих вас людей додадуть вам бадьорості та оптимізму.

Близнюки

День перетворення космічних енергій. Несе розчарування та несподівані повороти долі. Ймовірно, новим планам та надіям не судилося здійснитися. Комерційні операції не принесуть очікуваного прибутку, справи, що з поїздкою, зірвуться. Можливі всілякі помилки та непорозуміння, любовні розчарування.

Рак﻿

День несе як позитивні, і негативні тенденції. Доля знову перевіряє вас на марнославство, гординю, неуважність до оточуючих, запальність. Виявіть обережність та стриманість у спілкуванні з оточуючими людьми. Ненадійних людей не слід наближати до себе навіть якщо вас пов'язувала багаторічна дружба. Від вашої витримки та розважливості залежатиме успіх усіх подальших справ та починань. Ймовірне отруєння. Стежте за якістю їжі, обмежте споживання спиртних напоїв.

Лев﻿

Не виключені повороти долі, які змусять вас проявити максимальну активність і швидкість реакції на ситуацію, що змінюється. Плани та намічені справи швидше за все не принесуть бажаних результатів. Сприятливі покупки, крім придбання тканин та виробів із дорогоцінних металів. Будьте уважні під час спілкування з особами протилежної статі – ймовірні проблеми будуть пов'язані саме з ними.

Діва

День має двоїсту характеристику. У першій половині дня в жодному разі не робіть жодних капіталовкладень – несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У другій половині дня існує можливість деякого переміщення вгору службовими сходами. Може виникнути потреба переглянути стосунки з друзями.

Терези

Цей гармонійний день відкриє перед вами широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Вас відрізнятимуть урівноваженість, вміння дотримуватися традицій та загальноприйнятих норм. Сміливо беріться за будь-яку справу, адже скрізь ви зможете досягти успіхів. Прекрасний день для кохання та романтичних пригод. У результаті ви відчуєте оновлення почуттів, аж до закоханості.

Скорпіон

Небезпечний та важкий день у плані здоров'я. День символізує трансформацію статевої енергії, тому сексуальна активність помітно зменшиться. Сварки та взаємні образи можуть повністю виключити відносини, що склалися. Велика ймовірність несприятливого збігу обставин чи невдачі. До вечора стосунки з оточуючими приходитимуть у норму. Тому тим, хто поруч із вами, так не вистачає вашої турботи та ніжності.

Стрілець

Несприятливий день. Усе даватиметься важко, грошові проблеми вийдуть на перший план. Доля посилає вам випробування на цілеспрямованість та зібраність. Сторонній вплив, помилкова порада або суб'єктивна оцінка ситуації можуть негативно позначитися на результатах ділових зустрічей та контактів.

Козеріг

День випробувань та емоційного оновлення. Нестримний порив до успіху дасть гідні результати. У спілкуванні з оточуючими виявляйте стриманість і обачність: здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Не виключено, що ви потрапите в немилість до керівництва чи колег. Вам доведеться зробити вибір між приємним та необхідним. Другу половину дня проведіть у родинному колі.

Водолій﻿

Імовірні конфлікти чи непорозуміння заберуть частину енергії. Можливо, ваша потреба у визнанні створить вам багато проблем. Бізнесменам рекомендується довести до кінця раніше розпочату справу. Не виключено, що за певного збігу обставин доведеться проявити мужність і твердість.

Риби﻿

Щоб уникнути фінансових втрат або стресу, краще відмовитися від активної діяльності. Протипоказана поспішність у прийнятті рішень. Переговори з партнерами будуть утруднені і, ймовірно, не дадуть відчутних результатів. Імовірні фінансові проблеми, пов'язані з покупкою або домашніми клопотами. Можливі прикрі непорозуміння з близькими людьми.