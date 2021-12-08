Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну

Президент Росії Володимир Путін вважає провокаційними питання щодо можливого нападу на Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на пресконференції у середу.

"Це провокаційне питання. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами" , — відповів Путін на питання про можливість нападу на Україну.

Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це саме станеться і у разі вступу України до НАТО.