Євросоюз заступився за Литву у її конфлікті з Китаєм

Європейський союз заявив, що розвиток відносин Китаю з окремими членами ЄС впливає на відносини між ЄС та Китаєм загалом, Брюссель відкидає тиск Пекіна на Литву, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Литовські вантажі не проходять митне очищення китайської митниці та заявки на імпорт з Литви відхиляються", - констатували в середу у спільній заяві голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс.

Вони звернулися до китайської влади за швидким проясненням ситуації.

Литва та Китай переживають кризу двосторонніх відносин через рішення Вільнюса налагодити зв'язки з Тайванем. Минулого тижня стало відомо, що Литва викреслена з електронної системи митного декларування Китаю, а це унеможливлює литовський експорт до цієї країни. Вільнюс у понеділок попросив Брюссель втрутитись, щоб зняти проблему.

"ЄС готовий протистояти всім видам політичного тиску та примусових заходів, що застосовуються проти будь-якої держави-члена, - заявили Боррель і Домбровскіс. - Розвиток двосторонніх відносин Китаю з окремими членами ЄС впливає на відносини між ЄС та Китаєм у цілому".