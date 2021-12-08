Путін розкрив деталі пропозицій Байдена щодо України

Президент США Джо Байден на вчорашніх переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував створити спеціальну структуру для обговорення питань безпеки. У тому числі щодо України і НАТО, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це на прес-конференції заявив Путін.

За його словами, сторони домовилися створити спеціальну структуру.

"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано" , - зазначив Путін.

Він підкреслив, що це питання викликає підвищений інтерес з боку суспільства.

"Ми, звичайно, зробимо це максимально публічно" , - додав російський президент.

Нагадаємо, Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО і заявив, що Росія буде вживати відповідних заходів у зв'язку з погрозами для совій безпеці.