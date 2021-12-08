Похолодання до -10°С уночі: прогноз погоди на 9 грудня

Друга половина тижня в Україні розпочнеться з хмарної погоди та значного похолодання – у деяких областях температура вночі опуститься до -10°С уночі. З опадів знову можливі дощі та подекуди – сніг.

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Отже, у четвер, 9 грудня, у всіх східних, південних, більшості центральних областей, а також на Закарпатті очікується температура 3-7°С удень та від -8°С у горах до 6°С у Криму вночі. Найхолодніше буде на основній частині західної України – від -4°С до -1°С удень та від -10°С до -6°С уночі. У північних, а також у Київській, Житомирській та Вінницькій областях очікується від -2°С у Житомирі до 3°С у Сумській області вдень та від -6°С до 0°С уночі відповідно.

З опадів 9 грудня можливі дощі, практично в усіх регіонах, окрім заходу – там місцями прогнозують сніг. У східних, центральних та західних областях середній вітер очікується на рівні 4-14 км/год, у центрі та на заході місцями до 18 км/год. У південних та північних областях, а також у Криму вітер буде сильнішим – близько 11-22 км/год у середньому. На Чернігівщині можливі шквали до 29 км/год, у Криму – до 25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 9 грудня в північних, а також у Вінницькій та місцями в Черкаській областях можлива ожеледь, місцями налипання мокрого снігу та туман. У західних, північних, місцями на Вінниччині на дорогах також можлива ожеледь (рівень небезпеки – жовтий).

У столиці України, Києві, 9 грудня очікується температура повітря від 0°С до 2°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і, можливо, сніг.