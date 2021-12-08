Ангела Меркель офіційно передала справи новому канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, церемонія відбулася у Берліні у відомстві федерального канцлера, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Former German Chancellor Angela Merkel holds flowers as the hands over the chancellery to her successor, newly appointed German Chancellor Olaf Scholz https://t.co/Rx8Lzcu3FT ???? Fabrizio Bensch pic.twitter.com/AvDPqEOXMQ — Reuters Pictures (@reuterspictures) December 8, 2021

"Сьогодні, оскільки я не член бундестагу, я не могла особисто привітати Олафа Шольца. Тому я хочу зробити це зараз – вітаю, дорогий канцлер, дорогий Олаф Шольц" , - сказала Меркель.

"Напевно, ви здогадуєтеся, що це дуже захоплююча робота" , - додала вона.

За її словами, якщо до завдання бути канцлером підходити з радістю, то це "найкраща робота з можливих".

Вдень у середу новий канцлер Німеччини прийняв присягу у бундестазі. Раніше Шольца обрали канцлером депутати бундестагу, потім із рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра він отримав вірчу грамоту.

Очікується, що о 18:00 (20:00) відбудеться перше організаційне засідання нового кабінету міністрів.

Поруч із церемонією передачі посади від Меркель до Шольцу аналогічні церемонії відбудуться у федеральних міністерствах.