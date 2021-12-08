Валютний ринок середи: підсумки дня

Після трьох днів стабільності на міжбанківському валютному ринку знову почалося зміцнення гривні. Національному банку довелося втрутитись.

Відразу кілька груп продавців, що вийшли ринку майже одночасно, викликали істотне перевищення пропозиції валюти над попитом. По-перше, експортери, у яких добігла кінця гривня від виплаченої ще наприкінці листопада компенсації ПДВ, були змушені виставити на продаж частину своїх валютних запасів. По-друге, деякі з інвесторів, що вклалися вчора в ОВДП, продавали долари та євро для їхньої оплати. Водночас, покупці, бачачи, що котирування припинили зростання, вирішили почекати – і не пошкодували. Котирування опустилися нижче за 27,20 гривень і на купівлі, і на продажі. Національному банку, який до цього три дні не брав участі в торгах, сьогодні довелося «попотіти». Регулятор провів одразу три інтервенції щодо купівлі валюти і лише частково загальмував падіння долара.

Закрили торги середи на 11 копійок на купівлі та на 12 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,25/27,28 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися незвично вузько: спред на відкритті становив лише 3 копійки. Вже о 9:03 відбулася перша угода на 0,5 млн за ціною 27,26 гривень. Попит на старті торгів швидко задовольнили: охочих продати по 27,26 було достатньо. Тому котирування швидко пішли вниз. Незадовго до обідньої перерви на ринку з'явився Національний банк, якого вже виглядали «на всі очі»: він зібрав кілька найдешевших заявок на продаж у районі 27,18-27,20 гривень на суму 5 млн доларів – і пішов на обід. Після обідньої перерви регулятор знову з'явився. Цього разу він встановив ордер на покупку на рівні 27,18 гривні на суму 30 млн доларів. На те, щоб купити таку суму, він пішов близько 5 хвилин. О 15:10 Нацбанк з'явився на ринку втретє. Виставивши великий ордер на рівні 27,16, він стояв з ним до кінця торгів, тому нижче долар вже не впав.

Котирування закриття торгів – 27,16/27,17 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс майже на 60 млн. порівняно з вівторком і склав 251,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2372 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2372 гривень. Офіційний курс долара на 9 грудня встановлено на позначці 27,2167 гривні за долар, зниження на 11,50 копійок.

встановлено на позначці 27,2167 гривні за долар, зниження на 11,50 копійок. Офіційний курс євро на 9 грудня встановлено на позначці 30,7698 гривень за євро, зростання на 4,21 копійки.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва протягом дня подешевшав на 10 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,30-27,32 гривні. До обіду він подешевшав до 27,25-27,27 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,20-27,22 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1303 долара. Сьогодні євро виріс до позначки 1,1321 долара, відновлюючись після того, як вчорашня відеорозмова президентів Байдена та Путіна частково зняла напруженість у світі. Готівковий євро в Україні дешевшає; у столиці він за день втратив у ціні 10 копійок. Вранці його продавали по 30,80-30,82 гривень, а до 17 години цінник опустили до 30,70-30,22 гривень.

Російський рубль упродовж дня виріс до 73,60 рублів до долара. Станом на 17:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,65-74,75 рубля за долар. Готівковий карбованець у столиці подешевшав на 2 копійки, з 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.