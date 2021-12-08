Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9%

Національний банк України (НБУ) 9 грудня підвищить облікову ставку на 50 базисних пунктів (б. п.) - до 9% річних, прогнозують більшість опитаних агентством банкірів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що за підсумком засідання КМП НБУ 9 грудня облікова ставка може бути підвищена на 0,5 п. п., до 9%. Ми можемо спостерігати посилення проінфляційних ризиків. Зростає ймовірність, що ціни на сировину (нафта, газ, зернові) на світових ринках залишаться високими на триваліший термін, ніж очікувалося раніше", - повідомив директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

За його словами, світові ціни на продукти харчування утримуються на десятирічному максимумі (+27,3% р/р у листопаді згідно з даними ФАО) і через зростання глобального попиту на продовольство можуть зберігатися на високих рівнях до надходження нових урожаїв, а сформовані очікування щодо вартості енергоносіїв перебувають на підвищеному рівні протягом 2022 року.

Крім того, карантинні обмеження, що прогнозуються, через погіршення епідеміологічної ситуації у світі, зокрема від нових штамів коронавірусу, можуть посилювати кризу в глобальній логістиці, підживлюючи інфляцію.

Болдирєв зазначив, що також є ризик суттєвого відтоку іноземного капіталу з України в умовах посилення глобальної невизначеності та можливого прискореного згортання стимулювальної політики світовими центральними банками через високу інфляцію та ризики подальшого посилення.

"Варто також відзначити деяке ослаблення гривні за останні тижні на ~4,8%, попереднє зміцнення якої було вагомим дезінфляційним фактором. Проте наразі є ймовірність, що високі ціни зберігатимуться триваліший час. Наприклад, НБУ в останньому прогнозі на 2022 рік підвищив ціни на нафту, пшеницю, газ", - констатував експерт.

Начальник управління казначейства Мегабанку Андрій Олійник також вважає, що НБУ, ймовірно, може підвищити облікову ставку на 0,5 п. п.

"НБУ не стримував агресивне зміцнення гривні (з січня до початку листопада поточного року), тим самим (зокрема) він боровся з інфляцією. Відповідно, поточне зростання курсу долара до гривні (з 9-10 листопада) може також підштовхнути до підвищення ставки", - пояснив він.

Олійник додав, що наразі у США та Європі темпи зростання інфляції та інфляційні очікування перебувають на рекордних рівнях за десятиліття, а це, у свою чергу, торкається усієї світової економіки.

За його словами, незважаючи на те, що представники центробанків США та Європи кажуть, що зростання інфляції є тимчасовим, можна помітити, що риторика змінюється, й інфляція може залишитися на високих рівнях триваліший час.

"Відповідно, це приводить до очікувань вищого зростання ставок. У країнах, що розвиваються (зокрема в Україні), цей процес уже розпочався через світову інфляцію", - пояснив експерт.

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук, який зазначає, що, хоча передбачається сповільнення інфляції в листопаді, інфляційні ризики на наступний рік посилилися.

"Із часу жовтневого рішення НБУ суттєво ослабла гривня, прискорилася інфляція за кордоном і продовжують зростати ціни виробників. Все це стримуватиме наближення інфляції до цілі у 5%", - зазначив банкір.

Він зазначив, що при цьому ключова ставка перебуває близько від нейтрального рівня і повільно переноситься на ринкові ставки через надмірну ліквідність.

"Для повернення інфляції до цілі наступного року НБУ таки доведеться посилювати монетарні умови, і, ймовірно, підвищення ставки буде не останньою", - прогнозує Хведчук.

Аналогічну думку висловив голова правління Юнекс Банку Іван Світек, який також очікує підвищення облікової ставки 9 грудня до 9%.

"В основі цього прогнозу лежить вищий, ніж очікував Національний банк, рівень інфляції за підсумками жовтня. А також загальносвітовий тренд на посилення суворості монетарної політики центробанками у всьому світі. Але наголошу, що і рішення зберегти ставку на поточному рівні не буде для мене дивним", - пояснив він.

За словами банкіра, результати останнього цього року засідання монетарного комітету НБУ передбачити дуже складно, оскільки на користь підвищення ставки на 0,5 п. п. говорить, наприклад, радикальна зміна риторики більшості центробанків найбільших економік планети, а з іншого боку, темпи зростання ВВП за підсумками року виявляться суттєво нижчими від початкових прогнозів, зокрема й самого НБУ.

"З точки зору підтримки темпів економічного зростання підвищення ставки може здатися багатьом членам комітету надмірним заходом", - додав банкір.

Головний економіст Креді Агріколь Банку Олександр Печерицин поділяє його прогноз про підвищення ставки на 0,5 п. п. за рахунок того, що ризик інфляційного тиску залишається високим, враховуючи нещодавнє збільшення глобальних цін на енергоресурси, а також збереження цін на продукти на високому рівні на міжнародних ринках.

Він зазначив, що недавня девальвація гривні також спричинила додатковий тиск на ціни на імпортні товари на внутрішньому ринку.

Крім того, незважаючи на невелике зниження у жовтні, річна інфляція залишалася вищою за прогнозну траєкторію Національного банку, зазначив банкір.

"Тому додаткове підвищення облікової ставки може дати додатковий поштовх для приведення інфляції до цілі, особливо коли Національний банк не змінив своїх прогнозів щодо зниження інфляції до цілі вже наприкінці 2022 року", - пояснив Печерицин.

У свою чергу директор департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антон Стадник допускає збільшення облікової ставки НБУ в діапазоні 0,5-1 п. п., з більшою ймовірністю зростання до 9,5% річних.

Він зазначив, що зміна облікової ставки НБУ приведе до зміни вартості короткострокових ресурсів і в перспективі довгострокових, тому насамперед зростання облікової ставки позначиться на динаміці гривневих ставок на міжбанківському кредитному ринку, а зміна міжбанківських процентних ставок, у свою чергу, приведе до зростання індексу міжбанківських ставок овернайт UONIAВ.

Зростання процентної ставки також може позначитися на прибутковості ОВДП і на первинному, і на вторинному ринках, додав експерт.

Водночас начальник управління з питань операцій на фондовому ринку ОТП Банку Андрій Шпилевський очікує збереження облікової ставки НБУ на поточному рівні за рахунок невеликого сповільнення інфляції в жовтні.

Він додав, що за рахунок ослаблення гривні за останні декілька тижнів, ймовірність підвищення ставки все-таки існує.