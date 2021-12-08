Зеленський не платив за приміщення для пресмарафона

Офіс президента і Державне управління справами не оплачували користування приміщенням, в якому Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Його співвласником є куратор програми "Велике будівництво" Юрій Голик, повідомляє Українська правда.

Офіс президента відповів на запити УП, що займався лише запрошенням журналістів та порядком їх спілкування із Зеленським.

При цьому всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

Водночас, у Держуправлінні сказали, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, і, відповідно, оплата не здійснювалась.

26 листопада президент провів пресмарафон. Зеленський спілкувався з журналістами у просторі Creative State Arsenal, що надає приміщення в оренду. Співвласниками простору є бізнесмени Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик.

Останній є консультантом Офісу президента у проекті "Велике будівництво" з ремонту доріг. При цьому фінансування Укравтодору на 2022 рік сягнуло рекордних 125 мільярдів гривень.