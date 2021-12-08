Зеленський хоче інтегрувати окуповані території за "хорватським сценарієм"

Україна розпочала розробку документа про обмін досвідом з Хорватією щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Нам цікавий досвід Хорватії щодо мирної реінтеграції територій. І ми сьогодні дійсно дуже детально про це говорили з паном Прем’єр-міністром і погодили план дій робочої групи з передачі досвіду Хорватії з мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей документ буде підписаний нами у Брюсселі 15 грудня" , – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості повернення тимчасово окупованих територій України саме мирним шляхом.

"Я вважаю, що Хорватія в цьому є гарним прикладом" , – зазначив глава держави.

Зі свого боку Пленкович зазначив, що його країна має успішний досвід реінтеграції Хорватського Подунав'я. За його словами, ця модель реінтеграції дозволила Хорватії повернути окуповані території мирним шляхом.

На думку голови хорватського уряду, ця модель може бути корисною і Україні – як приклад успішного шляху до реінтеграції тимчасово окупованих територій.