Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів на підтримку України

Чудові новини з Лондона: Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson в минулому році розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.