Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів на підтримку України
Президент України Володимир Зеленський написав у Twitter, що Великобританія виділить додатково 1 млрд фунтів на підтримку України.
"Чудові новини з Лондона: Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном минулого року розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів ", - йдеться у повідомленні.