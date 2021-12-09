MacBook, iPad та iPhone можуть отримати титанові корпуси

Титановий метал замінить нинішні корпуси з алюмінієвого металу на iPad, потім його також додадуть на MacBook та iPhone, повідомляє Сьогодні.

Порівняно з нержавіючою сталлю титанові метали твердіші та стійкіші до подряпин, пише Gizchina.

Apple сподівається за допомогою спеціальної хімічної обробки надати титановій оболонці глянсову поверхню, зробивши її привабливішою.

Компанія також вивчає можливість використання тонких оксидних покриттів на поверхні для вирішення проблеми відбитків пальців.

У iPad нового покоління вперше буде використаний цей матеріал, iPad Pro поки що не розглядають, адже титановий корпус заблокує бездротову зарядку.

Якщо цей матеріал буде нанесений на iPhone, то, можливо, це буде середня рамка. Задня частина залишиться старою заради тієї ж бездротової зарядки.