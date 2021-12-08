У Франції запевнили, що не Захід не покине Україну

Країни QUINT (США, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія) надіслали Росії сигнали про масштабні наслідки для неї у разі повномасштабного вторгнення на територію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник МЗС Франції.

Під час брифінгу у представника зовнішньополітичного відомства запитали, чи згодна Франція з позицією США щодо "Північного потоку-2", який слід використовувати для стримування Росії від вторгнення в Україну.

"Як неодноразово обговорювали глави держав та урядів у форматі QUINT цього тижня, ми уважно стежимо за ситуацією навколо України" , — сказав французький дипломат.

За його словами, глави держав та урядів групи QUINT заявили про рішучість поважати територіальну цілісність та суверенітет України.