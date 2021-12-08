У Франції запевнили, що Захід не покине Україну
Країни QUINT (США, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія) надіслали Росії сигнали про масштабні наслідки для неї у разі повномасштабного вторгнення на територію України, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив представник МЗС Франції.
Під час брифінгу у представника зовнішньополітичного відомства запитали, чи згодна Франція з позицією США щодо "Північного потоку-2", який слід використовувати для стримування Росії від вторгнення в Україну.
"Як неодноразово обговорювали глави держав та урядів у форматі QUINT цього тижня, ми уважно стежимо за ситуацією навколо України", — сказав французький дипломат.
За його словами, глави держав та урядів групи QUINT заявили про рішучість поважати територіальну цілісність та суверенітет України.
"Росії були надіслані рішучі сигнали про глобальні та масштабні наслідки подальшого посягання на територіальну цілісність України", — уточнив представник МЗС Франції.