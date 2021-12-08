Білорусь запровадила ліцензування деяких українських товарів
Білорусь запровадила ліцензування імпорту окремих видів товарів з України, зокрема, аналоги яких виробляють підприємства білоруських концернів "Беллесбумпром" і "Белгоспищепром", повідомляє Ділова столиця.
Зокрема, під ліцензування потрапили:
- ДСП і ДВП,
- шпалери,
- туалетний папір,
- меблі,
- деякі види картону і паперової упаковки.
Також у списку опинилися українські продукти харчової промисловості, зокрема:
- кондитерські вироби,
- шоколад,
- печиво,
- пиво.
Раніше у Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження збройних сил на українсько-білоруському кордоні, а також пригрозили можливим "локальним конфліктом".