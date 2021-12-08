Білорусь запровадила ліцензування деяких українських товарів

Білорусь запровадила ліцензування деяких українських товарів

Білорусь запровадила ліцензування імпорту окремих видів товарів з України, зокрема, аналоги яких виробляють підприємства білоруських концернів "Беллесбумпром" і "Белгоспищепром", повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, під ліцензування потрапили:

  • ДСП і ДВП,
  • шпалери,
  • туалетний папір,
  • меблі,
  • деякі види картону і паперової упаковки.

Також у списку опинилися українські продукти харчової промисловості, зокрема:

  • кондитерські вироби,
  • шоколад,
  • печиво,
  • пиво.

Раніше у Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження збройних сил на українсько-білоруському кордоні, а також пригрозили можливим "локальним конфліктом".

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