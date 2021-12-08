Український супутник полетів до США для запуску
Український супутник "Січ-2-30" вилетів з аеропорту "Бориспіль" для спільного зі SpaceX запуску, повідомляє Економічна правда.
"Сьогодні об 11:27 з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "СІЧ-2-30" на борту", – розповіли в аеропорті.
Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України на КБ "Південне".
Літак із супутником 12 грудня має прибути до фінального місця призначення - Міжнародного аеропорту Маямі. Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.
Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.