Український супутник полетів до США для запуску зі SpaceX

Український супутник "Січ-2-30" вилетів з аеропорту "Бориспіль" для спільного зі SpaceX запуску, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні об 11:27 з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "СІЧ-2-30" на борту" , – розповіли в аеропорті.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України на КБ "Південне".

Літак із супутником 12 грудня має прибути до фінального місця призначення - Міжнародного аеропорту Маямі. Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.

Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.