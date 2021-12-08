Податкова перевірятиме всі доходи з 1995-го року

Після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування. Концепція відповідного закону фактично готова.﻿ Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Новое время.

"Я навіть хочу сказати, що теж всі повинні розуміти — за декларуванням повинні відразу йти непрямі методи оподаткування. Ми зараз розробляємо відповідний законопроєкт, ми вже фактично маємо готовий концепт. Я думаю, що найближчим часом ми будемо готові його обговорювати" , — заявив він.

За словами Марченка, непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

"Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків" , — заявив міністр.

При цьому несплачені податки будуть донараховані не на всю суму покупки, а на різницю між задекларованими доходами та вартістю покупки.

Марченко пояснив, як працюватиме механізм непрямого оподаткування: «У момент реєстрації угоди про купівлю-продаж, наприклад, об'єкта нерухомості, така інформація з’являється у податковій. Податкова перевіряє інформацію, а людину ніхто турбувати не збирається, якщо немає підстав для цього».

Система, за словами міністра, працюватиме в автоматичному режимі.

"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, усі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає. Я думаю, здебільшого питань не буде" , — сказав Марченко.

За словами міністра фінансів, наразі українці добровільно задекларували вже понад 250 млн грн.

1 вересня в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до державного бюджету). Спецдекларування триватиме один рік — з 1 вересня цього року до 1 вересня 2022-го.