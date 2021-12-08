Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів. За його словами, їх планується витратити на охорону здоров'я та чисту енергетику, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Завершили в Лондоні підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України і Великобританії", - розповів міністр.
Кулеба подякував британським партнерам за рішення, які доводять, що Київ і Лондон - близькі союзники.
"Виділені ресурси підуть на проєкти у сфері інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики", - додав глава МЗС.