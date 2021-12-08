Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів. За його словами, їх планується витратити на охорону здоров'я та чисту енергетику, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Завершили в Лондоні підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України і Великобританії" , - розповів міністр.

Кулеба подякував британським партнерам за рішення, які доводять, що Київ і Лондон - близькі союзники.